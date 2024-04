Kommission empfiehlt Entkriminalisierung früher Abtreibungen

Berlin: Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfiehlt eine Liberalisierung der Abtreibungsgesetze in Deutschland. Das Gremium hat seine Vorschläge präsentiert. Demnach setzt es sich für eine legale Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ein. Die Koordinatorin der Arbeitsgruppe, Wörner, sagte, die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft laut Paragraf 218a des Strafgesetzbuches sei nicht haltbar. Der Gesetzgeber solle den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen. Unter bestimmten Voraussetzungen könne dies auch für die mittlere Schwangerschaftsphase gelten. Ausnahmeregelungen gelten bereits jetzt etwa bei gesundheitlichen Risiken durch die Schwangerschaft. Die Kommission fordert darüber hinaus mehr soziale und finanzielle Unterstützung für Schwangere, einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln sowie ein hohes Niveau an sexueller Aufklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 10:00 Uhr