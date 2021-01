Kommission empfiehlt Astrazeneca-Präparat nur eingeschränkt

Lübcke-Mörder muss lebenslang in Haft

Frankfurt am Main: Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke muss lebenslang in Haft. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in seinem Urteil zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist es so gut wie ausgeschlossen, dass der Verurteilte nach 15 Jahren vorzeitig freikommt. Das Gericht behielt sich eine anschließende Sicherungsverwahrung vor. Stephan Ernst hatte Lübcke im Sommer 2019 auf dessen Terrasse erschossen - offenbar aus rechtsextremistischen Motiven. Der zweite Angeklagte Markus H. wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Generalbundesanwalt hat inzwischen erklärt, Teile des Urteils vom Bundesgerichtshof überprüfen zu lassen. Er sagte, man sehe H. unter anderem weiter als Mittäter am Mordgeschehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.01.2021 14:45 Uhr