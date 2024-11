Kommendes Jahr Castor-Transporte nach Niederbayern

Essenbach bei Landshut: Im kommenden Jahr wird es Castor-Transporte nach Niederbayern geben. Das kündigte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des stillgelegten Kernkraftwerks Isar 2, Knott, an. Insgesamt sollen sieben Castor-Behälter aus Sellafield in England in das Brennelemente-Zwischenlager auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Isar 2 gebracht werden. Die Aufbewahrung ist bereits genehmigt worden, die Transportgenehmigung steht noch aus. Der genaue Termin und die Route sind geheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 20:00 Uhr