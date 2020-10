Kommende Woche wieder Warnstreiks im ÖPNV

Maut-Pannen: Opposition kritisiert Scheuer scharf

Berlin: Nach der Aussage von Bundesverkehrsminsiter Scheuer im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut kommt scharfe Kritik von der Opposition. Die FDP wirft der Großen Koalition vor, sich gegenseitig zu schonen. Der liberale Politiker Jung sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das gehe nach dem Motto, die Union lasse Finanzminsiter Scholz im Wirecard-Untersuchungsausschuss in Ruhe und die SPD dafür Verkehrsminister Scheuer. Die Grünen fordern den Rücktritt Scheuers. Im BR-Interview zweifelte der Grünen-Verkehrsexperte Krischer den Wahrheitsgehalt von Scheuers Aussagen an. Nach seinem Eindruck habe Scheuer gelogen, so Krischer. Bei der Befragung hatten sich Scheuer und die Manager der Betreiberfirmen in wesentlichen Punkten widersprochen. Die Opposition fordert jetzt ein Kreuzverhör.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 12:00 Uhr