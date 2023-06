Kommende Woche droht ein neuer Bahnstreik - DB schlägt Schlichtung vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Bauernpräsident fordert Zeitenwende in der Landwirtschaftspolitik

Münster: Zum Auftakt des Deutschen Bauerntages hat Verbandspräsident Rukwied eine Zeitenwende in der Landwirtschaftspolitik gefordert. Konkret verlangte er von der Bundesregierung, die Rahmenbedingungen für die Tierhaltung in Deutschland zu verbessern. Rukwied sprach von dem Wunsch, das staatliche Tierhaltungslogo schnell zu erweitern. Das soll zunächst mit Schweinefleisch im Supermarkt starten. Weitere Bereiche wie Rindfleisch müssten schnell aufgenommen werden, ebenso die Systemgastronomie und Kantinen. Die Politik in Berlin müsse dafür sorgen, dass die Tierhaltung in Deutschland eine Zukunft hat, so der Bauernpräsident. Außerdem forderte Rukwied finanzielle Unterstützung, denn für Landwirte sei es derzeit so schwer wie schon lange nicht mehr, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 17:00 Uhr