Komikerin Sarah Bosetti erhält Kleinkunstpreis in der Königskategorie

Mainz: Die Komikerin Sarah Bosetti ist gestern Abend in der Königskategorie Kabarett mit dem deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden. Die 41-Jährige kämpfe gegen große Widerstände und Anfeindungen aus populistischen Lagern für eine reflektierte, informierte und differenzierende Gesellschaft, so die Jury. In der Sparte Musik wurde der Sänger und Liedermacher Falk Plücker ausgezeichnet, in der Sparte Stand-Up die deutsch-türkische Komikerin Filiz Tasdan. Den Förderpreis der Stadt Mainz erhielt die bayerische Mundart-Kabarettistin Teresa Reichl. Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhielt der Dresdner Bernd-Lutz Lange. Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres im deutschsprachigen Raum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 12:00 Uhr