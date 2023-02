Kombinierer Schmid gewinnt WM-Silber

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Bei der Nordischen Ski-WM in Slowenien hat Kombinierer Julian Schmid aus Oberstdorf Silber gewonnen. Er musste sich nach dem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf nur dem Norweger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben. Und: In der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg drei wichtige Punkte eingefahren. Der "Club" gewann gegen Sandhausen mit 1:0. Ohne Punkt blieb Greuther Fürth bei nach einer 1:3 Niederlage in Kaiserslautern. Kiel und Paderborn trennten sich 1:1.

