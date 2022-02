Kombinierer Geiger holt Olympiasieg, Rodler liegen auf Goldkurs

Nachrichtenarchiv - 09.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Mit einem überragenden Schlussspurt hat der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger olympisches Gold gewonnen. Der 24-Jährige aus Oberstdorf im Allgäu hat nach dem Springen von der Normalschanze im 10-Kilometer Langlauf fast eineinhalb Minuten auf die Spitze aufgeholt; er kam am Ende vor dem Norweger Jörgen Graabak und dem Österreicher Lukas Greiderer ins Ziel. Für den deutschen Kombinierer Johannes Rydzek, der lange in Führung lag, reichte es am Ende nur zu Platz fünf. - Bei den Rodlern kämpfen zwei deutsche Doppelsitzer um Gold: Nach dem ersten Durchlauf liegt das Duo Wendl/Arlt ganz knapp vor den Teamkollegen Eggert/Benecken.

