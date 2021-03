Kombinierer Frenzel und Riessle holen WM-Bronze im Teamsprint

Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 4 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht meist klar bei minus 2 bis minus 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Dienstag bleibt es meist freundlich, morgen in Alpennähe einige Wolkenfelder. Tagestemperaturen 2 bis 10 Grad, in den Nächten bis minus 7 Grad kalt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 15:15 Uhr