Kombinierer David Mach wird beim Weltcup in Estland Dritter

Otepää: Der Allgäuer David Mach ist beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Estland überraschend Dritter geworden. Bislang war der 23-Jährige in Weltcup-Rennen noch nie über Platz 9 hinausgekommen. In Otepää musste er sich dem norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber auf Platz eins und dem Österreicher Stefan Rettenegger auf Platz zwei geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 15:00 Uhr