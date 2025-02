Komasaufen unter Jugendlichen ist auf dem Rückzug

Berlin: Noch nie sind so wenige 12- bis 18-Jährige wegen exzessiven Alkoholkonsums im Krankenhaus behandelt worden wie 2023. Laut einer Hochrechnung der Krankenkasse KKH landeten bundesweit rund 7.650 Kinder und Jugendliche wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einer Klinik. Das sind fast 28 Prozent weniger als 2022, wie die Kasse heute in Hannover mitteilte. Die Zahl bedeutet den niedrigsten Stand an Fällen seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006. Und es ist - mit Ausnahme der Corona-Jahre - auch der stärkste Rückgang zwischen zwei Jahren.

