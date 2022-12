Koma-Patient darf entgegen seinem Willen nicht weiterleben

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht besonders im Norden noch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst Schnee und Schneeregen, später abklingend; in den Alpen teilweise aufklarend. Streckenweise Glättegefahr. Abkühlung auf +1 bis -5 Grad. In den nächsten Tagen vielerorts stark bewölkt bis trüb, sonnige Abschnitte in den Alpen und in den Hochlagen im Bayerischen Wald. Meist trocken, Höchstwerte -1 bis +8 Grad.

