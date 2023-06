Kolumbiens Präsident besucht aus Dschungel gerettete Kinder in Klinik

Meldungsarchiv - 11.06.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bogotá: In Kolumbien sind vier Kinder nach ihrer Rettung aus dem Dschungel in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Arzt erklärte, die Geschwister seien mangelernährt und hätten einige leichte Verletzungen. Angesichts der Umstände befänden sie sich aber in einem akzetablen Zustand. Kolumbiens Präsident Petro besuchte die Kinder in der Klinik und sagte, sie würden "in die Geschichte eingehen". Die vier Geschwister hatten einen Flugzeugabsturz überlebt, bei dem ihre Mutter und zwei weitere Erwachsene gestorben waren. Anschließend verbrachten sie 40 Tage ohne jegliche Hilfe im Regenwald.

