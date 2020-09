Kolesnikowa wird Umsturz-Versuch vorgeworfen

RKI meldet knapp 1.900 bestätigte Neuinfektionen

Berlin: In Deutschland gibt es innerhalb eines Tages 1.892 bestätigte Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Einen neuen Höchstwert hat Indien verzeichnet. Dort stiegen die Zahlen binnen 24 Stunden um mehr als 95.700. Indien ist damit nach den USA am schwersten von der Pandemie betroffen, mehr als 4,4 Millionen Menschen haben sich bisher in Indien angesteckt. Das Auswärtige Amt hat weitere Reisewarnungen für mehrere Regionen in Europa ausgesprochen. So wird derzeit abgeraten, Urlaub in der tschechischen Hauptstadt Prag, in Genf in der Schweiz oder in Dubrovnik in Kroatien zu machen. Auch die Warnungen für Frankreich wurden ausgeweitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 08:00 Uhr