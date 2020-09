Kolesnikowa ist offenbar in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 08.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa hält sich jetzt nach Angaben der belarussischen Behörden in der Ukraine auf. Sie habe am frühen Morgen die Grenze passiert, gemeinsam mit zwei Mitarbeitern. Staatlichen Medien zufolge hatte Kolesnikowa versucht, das Land illegal zu verlassen. Dabei sei sie festgenommen worden, habe danach aber dennoch ausreisen können. Kolesnikowas Team hat sich zu diesen Meldungen noch nicht geäußert. Die Oppositionelle war gestern verschwunden. Ihre Mitarbeiter gingen davon aus, dass sie von Unbekannten entführt wurde. Kolesnikowa gehört zu den wichtigsten Politikerinnen, die sich gegen Präsident Lukaschenko stellen. In Belarus gibt es seit vier Wochen Proteste gegen Lukaschenko. Er hatte sich nach einer zweifelhaften Wahl eine weitere Amtszeit gesichert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 09:00 Uhr