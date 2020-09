Kohlschreiber scheitert bei den US-Open in erster Runde

New York: Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist in New York bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Der 36-jährige Augsburger verlor gegen Vasek Pospisil aus Kanada in drei Sätzen. Laura Siegemund musste sich ebenfalls in Runde eins geschlagen geben. Sie unterlag gegen die Belgierin Elise Mertens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 06:00 Uhr