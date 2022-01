Kohlschreiber bei Australian Open in Runde 2

Nachrichtenarchiv - 18.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: Bei den Australian Open hat der deutsche Tennisprofi Philipp Kohlschreiber die zweite Runde erreicht. Er gewann in drei Sätzen gegen den Italiener Marco Cecchinato. Ausgeschieden ist dagegen Jan-Lennard Struff. Nach Wimbledon und den US Open im vergangenen Jahr verlor er zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Ebenfalls in der zweiten Runde sind Alexander Zverev, Oscar Otte, Dominik Koepfer und Yannik Hanfmann.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.01.2022 04:00 Uhr