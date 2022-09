Kohlenmonoxid-Vergiftung nach Heizen mit Holzkohlegrill

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühldorf am Inn: Die Polizei warnt davor, Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen zum Heizen zu verwenden. Im oberbayerischen Mühldorf am Inn hatte ein 50-jähriger Mann nach eigener Aussage einen Grill in der Wohnung genutzt, um Heizkosten zu sparen. Zwei Menschen, die Ehefrau und der Neffe des Mannes, mussten daraufhin mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Der Neffe hatte das Bewusstsein verloren; die Frau klagte über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Der 50-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 20:00 Uhr