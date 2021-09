Kohle wieder Energiequelle Nummer 1 bei der Stromerzeugung

Maas verspricht insgesamt 600 Millionen für Afghanistan und die Anrainerstaaten

Genf: Auf der Hilfskonferenz der Vereinten Nationen für Afghanistan hat Bundesaußenminister Maas dem Land verstärkte humanitäre Hilfe Deutschlands versprochen. Von der Konferenz müsse die klare Botschaft ausgehen, dass man Afghanistan weiter helfe, sagte Maas. Deutschland stehe solidarisch an der Seite der Länder, die von der Krise in Afghanistan betroffen sind - allen voran Pakistan, Iran und die zentralasiatischen Republiken. Deutschland werde neben den 100 Millionen Euro humanitärer Hilfe weitere 500 Millionen für Afghanistan und die Nachbarländer bereitstellen. In der EU arbeite man zudem an einem Pakt mit den Nachbarstaaten, um diese zu stärken, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf erwartete Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2021 15:00 Uhr