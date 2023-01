Kohle-Gegner setzen Protestaktionen auf Bagger und Gleisen fort

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Inden: In Nordrhein-Westfalen haben Kohle-Gegner nach der Räumung von Lützerath ihre Proteste fortgesetzt. Nach Polizeiangaben besetzten heute früh im nahegelegenen Tagebau Inden etwa 20 Aktivisten einen Schaufelradbagger. Dieser musste die Arbeit einstellen, Förderbänder hätten stillgestanden. Außerdem besetzten rund 20 Aktivisten Schienen der Werksbahn zum Kraftwerk Neurath in der Nähe von Rommerskirchen. Krawalle gab es bisher an keinem der Standorte. Die Einsatzkräfte richten sich auf spontane, dezentrale Proteste ein. Mehrere Gruppen - darunter "Fridays for Future" und "Letzte Generation" - haben für heute zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 10:00 Uhr