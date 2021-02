Kofler kritisiert Unterdrückung von Uiguren in China

Nachrichtenarchiv - 27.02.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Entscheidung des niederländischen Parlaments, die Unterdrückung der Uiguren in China als Genozid einzustufen, hat auch die Bundesregierung scharfe Kritik an Peking geübt. Die Menschenrechtsbeauftragte des Bundesregierung Bärbel Kofler sagte im "Handelsblatt", die Berichte zur Behandlung der uigurischen Bevölkerung in der Region Xinjiang seien entsetzlich. Sie sei über die Lage zutiefst beunruhigt. Die Bundesregierung vermeidet es jedoch, von einem Völkermord zu sprechen. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Haftlagern eingesperrt. Sie werden demnach dort zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und teilweise auch misshandelt.

