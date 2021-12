Köpping verurteilt Fackelaufmarsch vor ihrem Wohnhaus in Grimma

SPD-Spitze wirbt um Zustimmung zum Koalitionsvertrag

Berlin: Die SPD-Spitze hat bei einem Sonderparteitag um Zustimmung zum Koalitionsvertrag geworben. Kanzlerkandidat Scholz versprach eine Regierung, die mehr Fortschritt wagen will. Das verbinde SPD, Grüne und FDP. Es gehe um zentrale Weichenstellungen für Klimaschutz und für den Arbeitsmarkt der Zukunft, aber auch um einen neuen Konsens in der Gesellschaft. Die Ampelkoalition, so Scholz, habe schon vor der formellen Übernahme der Regierung Verantwortung übernommen und Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung gefällt. Parteichefin Esken erklärte, das Dreierbündnis sei ein Wagnis, aber man werde damit Geschichte schreiben. Nur ein Teil der Delegierten ist heute im Willy-Brandt-Haus in Berlin anwesend, die meisten werden per Internet abstimmen. Die SPD wäre der erste Koalitionspartner, der sich auf das neue Regierungsbündnis festlegt, bei der FDP entscheidet ein Parteitag morgen, bei den Grünen läuft eine Urabstimmung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 12:15 Uhr