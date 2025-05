"Königreich Deutschland" ist verboten, führende Mitglieder sind verhaftet

Nach dem Verbot der Gruppierung mit dem Namen "Königreich Deutschland" sitzen nun zwei Männer in U-Haft: Zwei weitere, unter ihnen der Gründer und selbst ernannte König Peter Fitzek, müssen erst noch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Am Morgen hatte es in mehreren Bundesländern Razzien gegeben. Laut Bundesinnenminister Dobrindt untergräbt die Reichsbürger-Organisation beharrlich die Rechtsordnung und das Gewaltmonopol der Bundesrepublik.

