Königin Elisabeth II auf Windsor beigesetzt

London: Die Queen ist am Abend unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt worden. Ihre letzte Ruhe fand Elisabeth II in der St-Georges-Kapelle in Windsor. Dort wird sie mit ihren Eltern, ihrer Schwester Prinzessin Margaret sowie ihrem Mann Prinz Philip wieder vereint sein. Zuvor war der Sarg der verstorbenen Monarchin nach einem Aussegnungsgottesdienst in der Kapelle des Schlosses in die königliche Gruft hinabgelassen worden. Den ganzen Tag über hatte Großbritannien Abschied von seiner Königin genommen. An dem Gottesdienst in Westminster Abbey nahmen etwa 2000 Gäste teil, unter ihnen zahlreiche Monarchen und andere Staatsoberhäupter wie etwa US-Präsident Biden. Der Erzbischof von Canterbury, Welby, sagte in seiner Predigt, die Königin habe viele Leben berührt. Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem britischen Thron gestorben.

