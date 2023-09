König Charles würdigt Queen am ersten Todestag

London: Der britische König Charles der Dritte hat seine Mutter Königin Elisabeth die Zweite an deren heutigem ersten Todestag mit einer Botschaft an seine Landsleute gewürdigt. Wörtlich schrieb Charles: "Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete." Der König dankte den Bürgern zudem für ihre Unterstützung im ersten Jahr seiner Regentschaft. Die Königin war vor genau einem Jahr im Alter von 96 Jahren gestorben.

