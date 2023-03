König Charles hält eine Rede im Bundestag

Meldungsarchiv - 30.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der britische König Charles III. hat sich in das Goldene Buch der Hauptstadt eingetragen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey hatte es ihm im Hotel Adlon vorgelegt. Von dort ging es weiter ins Kanzleramt, wo sich der König mit Bundeskanzler Scholz traf. Höhepunkt des zweiten Tags seines Staatsbesuchs ist am Mittag Charles Rede im Bundestag. Es ist das erste Mal, dass ein Monarch vor dem deutschen Parlament spricht. Beim Staatsbankett gestern Abend im Schloss Bellevue hatte er die deutsch-britische Freundschaft gewürdigt. Charles sagte, Großbritannien und Deutschland stünden Seite an Seite, um die demokratischen Werte zu schützen und voranzubringen. Das zeige sich besonders deutlich bei der gemeinsamen Solidarität mit der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 12:00 Uhr