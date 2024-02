London: Der britische König Charles der Dritte leidet an Krebs. Das gab der Buckingham-Palast am Abend bekannt. Genaueres wurde nicht mitgeteilt. Charles war kürzlich wegen einer gutartigen Prostata-Vergrößerung behandelt worden. Dabei sei ein weiteres Problem aufgefallen, hieß es aus dem Königshaus. Dieses werde bereits behandelt. Charles will bis auf weiteres auf öffentliche Auftritte verzichten, die Staatsgeschäfte aber weiterführen. Mit der Bekanntgabe seiner Diagnose brach Charles mit der Tradition des Königshauses, das üblicherweise keine Informationen zum Gesundheitszustand des Monarchen veröffentlicht.

