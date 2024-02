König Charles dankt für Unterstützung nach Krebsdiagnose

London: König Charles III. hat sich erstmals nach seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Mitteilung, die der Buckingham-Palast am späten Abend veröffentlichte, bedankte sich der Monarch für die Nachrichten der Unterstützung und für die guten Wünsche, die er erhalten hat. Zudem sei es ermutigend zu hören, dass die Mitteilung seiner eigenen Diagnose dazu beigetragen habe, das öffentliche Verständnis von Krebs zu fördern, so der König.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 02:00 Uhr