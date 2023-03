Kurzmeldung ein/ausklappen König Charles betont Freundschaft zu Deutschland

Berlin: Der britische König Charles III. hat bei seiner Rede im Bundestag unterstrichen, wie groß die Ehre für ihn sei, vor den Abgeordneten zu sprechen. Die Einladung zeige auch, wie weit Deutschland und das Vereinigte Königreich auf dem Weg zum Frieden gekommen seien, so Charles in seiner teils auf deutsch gehaltenen Rede. Derzeit bringe jedoch der Krieg in der Ukraine zahlloses Leid über die Menschen. Die Sicherheit Europas sei ebenso bedroht wie die demokratischen Werte. Aber es mache Mut, zu sehen, wie einig Europa beim Kampf der Ukraine für die Freiheit sei, so der König vor den Bundestagsabgeordneten. Charles III. ist der erste Monarch, der offiziell im Plenarsaal während eines Sitzungstages spricht. Am Vormittag hatte er sich in das Goldene Buch der Hauptstadt eingetragen und Bundeskanzler Scholz getroffen. Morgen endet der Staatsbesuch mit einem Aufenthalt in Hamburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2023 12:45 Uhr