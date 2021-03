Kölner Missbrauchsgutachten führt zu ersten Rücktritten

Spanien erlaubt Sterbehilfe

Madrid: In Spanien ist Sterbehilfe künftig legal. Das Parlament in Madrid stimmte mit einer deutlichen Mehrheit von rund 200 Abgeordneten für ein entsprechendes Gesetz, rund 140 Abgeordnete waren dagegen. Erlaubt ist damit, dass Menschen mit einer schweren und unheilbaren Krankheit oder mit chronischen, stark einschränkenden Schmerzen auf ausdrücklichen eigenen Wunsch Sterbehilfe erhalten. Nach den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Kanada ist Spanien damit weltweit das fünfte Land, in dem Tötung auf Verlangen künftig straffrei ist. Das Gesetz wird voraussichtlich in drei Monaten in Kraft treten. Allerdings hat die Partei Vox angekündigt, dass sie vor dem Verfassungsgericht dagegen klagen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 18:00 Uhr