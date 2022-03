Kölner Kardinal Woelki bietet Rücktritt an

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Kardinal Woelki hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Das teilte das Erzbistum Köln am Vormittag mit. Der Papst will darüber zu gegebener Zeit entscheiden, heißt es. Das Kirchenoberhaupt wies Woelki allerdings an, vorerst seinen Dienst als Erzbischof von Köln fortzuführen. Woelki nahm heute nach einer fünfmonatigen Auszeit wieder seine Arbeit auf. Auf der Kölner Domplatte veranstaltete die Reforminitiative Maria 2.0 eine Protest-Kundgebung: Woelki steht wegen der Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln schon länger in der Kritik. Der Papst hatte ihm in diesem Zusammenhang "große Fehler" vorgeworfen, vor allem in der Kommunikation.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 14:45 Uhr