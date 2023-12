Kölner Dom ist nach Anschlagshinweisen für Touristen geschlossen

Köln: Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Anschlagspläne auf den Kölner Dom sind touristische Besuche mittlerweile nicht mehr möglich. Das erklärte Domprobst Assmann im Kölner Domradio. Gottesdienste sollen aber wie geplant stattfinden. Deshalb werde es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geben, so Assmann. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul appellierte an die Menschen, nicht aus Angst vor einem Anschlag auf einen Kirchenbesuch zu Weihnachten zu verzichten. Vorsicht sei zwar das Gebot der Stunde, aber Angst sei die Währung von Terroristen. Die Behörden würden alle Erkenntnisse nutzen, um die Gläubigen bestmöglich zu schützen, so Reul. - Gestern Abend war nach Hinweisen auf einen mutmaßlich geplanten Anschlag der Dom von der Polizei abgesucht und die Schutzmaßnahmen verstärkt worden. Gottesdienstbesucher werden heute und in den nächsten Tagen von der Polizei Zugangskontrollen unterzogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 12:30 Uhr