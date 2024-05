Köln verhindert vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga

Köln: Im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Die Rheinländer gewannen zuhause gegen Union Berlin in letzter Minute mit 3:2. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Frankfurt 1:1, auch Leipzig - Bremen 1:1 und Freiburg - Heidenheim ebenfalls 1:1. Und in der zweiten Bundesliga hat sich der 1. FC Nürnberg mit einem 3:0 gegen Elversberg den Klassenerhalt gesichert.

