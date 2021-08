Köln und Mainz gewinnen ihre Bundesliga-Spiele

Erster Evakuierungsflieger startet von Deutschland nach Afghanistan

Kabul: Die ersten deutschen Staatsbürger sind aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Katar gelandet. Inzwischen ist auch ein erstes Transportflugzeug der Bundeswehr nach Afghanistan aufgebrochen, um deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Die Maschine startete am Morgen am Fliegerhorst in Wunstorf. Auch Fallschirmjäger sind an Bord, um die Rettungsaktion abzusichern. Weitere Spezialkräfte sollen im Laufe des Tages in einer zweiten Maschine starten. Laut Verteidigungsministerium ist dies die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Bundeswehr. Offenbar soll die Evakuierung über Taschkent laufen, der Hauptstadt des Nachbarlands Usbekistan. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik am Tempo der Rettungsaktion. FDP und Grüne warfen der Bundesregierung Versagen vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 08:00 Uhr