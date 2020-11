Köln trennt sich mit 1:1 von Bremen

Nizza erinnert an Opfer von Anschlag

Nizza: In der südfranzösischen Küstenstadt findet am Vormittag eine nationale Trauerfeier statt - zum Gedenken an die drei Todesopfer des Anschlags in einer Kirche vor gut einer Woche. Zu der Zeremonie werden auch Frankreichs Regierungschef Castex und Justizminister Dupond-Moretti erwartet. Neben Reden soll es eine Schweigeminute und einen Austausch mit den Familien der Getöteten geben. Am Donnerstag vor einer Woche hatte ein 29-jähriger Tunesier zwei Frauen und einen Mann in der Basilika von Nizza mit einem Messer ermordet. Bei seiner Festnahme rief er mehrfach "Allahu Akbar". Die französische Regierung geht deshalb von einem islamistischen Terroranschlag aus. Seitdem gilt in Frankreich die höchste Terror-Warnstufe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 10:00 Uhr