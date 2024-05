Köln ist zweiter Absteiger aus der Bundesliga

Heidenheim: Der 1. FC Köln steigt zum siebten Mal aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Rheinländer kassierten in Heidenheim eine 1:4-Niederlage und beendeten die Saison als Vorletzter. Union Berlin sicherte sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt durch ein 2:1 gegen Freiburg. Stattdessen muss Bochum in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Düsseldorf. Bochum verlor in Bremen 1:4 und rutschte noch auf Platz 16. Leverkusen gewann sein letztes Saisonspiel gegen Augsburg mit 2:1 und ist damit ungeschlagen Meister. Der FC Bayern beendet die Saison nur als Dritter. Die Münchner verloren in Hoffenheim 2:4. Stuttgart gewann gegen Mönchengladbach 4:0 und rückte dadurch noch auf Platz zwei. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund - Darmstadt 4:0 Frankfurt - Leipzig 2:2 und Wolfsburg - Mainz 1:3

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 00:00 Uhr