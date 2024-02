Köln holt Sieg im Abstiegskampf - Bayern bleibt an Leverkusen dran

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Köln einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Die Domstädter setzten sich mit 2:0 gegen Frankfurt durch. Zuvor hatte Bayern München mit einem 3:1 Heimsieg gegen Mönchengladbach den Anschluss an Tabellenführer Leverkusen gehalten. Die Werkself gewann bei Darmstadt mit 2:0. In einer Woche kommt es zum Spitzenspiel. Die weiteren Ergebnisse: Bochum - Augsburg 1:1 Mainz - Bremen 0:1 Freiburg - Stuttgart 1:3

