Köln gewinnt 3:1 (2:0) gegen Bielefeld - deutsche Rennrodler holen WM-Silber zum Abschluss

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln 3:1 gegen Bielefeld gewonnen - und sich damit etwas Luft verschafft im Abstiegskampf, im Unterschied zum 1. FC Nürnberg eine Spielklasse darunter. Die Franken kassierten beim 0:2 in Sandhausen die vierte Niederlage in Serie und haben jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Der FC St. Pauli siegte in Heidenheim 4:3, Bochum unterlag Karlsruhe 1:2. Damit noch zum Wintersport: Zum Abschluss der 50. Rennrodel-Weltmeisterschafen am Königssee hat die deutsche Teamstaffel Silber geholt. Julia Taubitz, Felix Loch und das Duo Toni Eggert/Sascha Benecken mussten sich nur Österreich geschlagen geben. Insgesamt war es mit zwölf Medaillen eine sehr erfolgreiche WM für Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 19:00 Uhr