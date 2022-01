Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bischofshofen: Bei der Vier-Schanzen-Tournee deutet alles auf den zweiten Gesamtsieg von Ryoyu Kobayashi hin. Der Japaner liegt nach seinem dritten Sieg im dritten Wettkampf gestern klar in Führung. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist Markus Eisenbichler auf Rang 4 vor Karl Geiger. Das Finale beginnt am Abend in Bischofshofen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 03:00 Uhr