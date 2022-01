Kobayashi gewinnt Neujahrsspringen in Garmisch

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee gewonnen. Markus Eisenbichler verfehlte den Sieg ganz knapp, er landete mit 0,2 Punkten Rückstand auf Rang zwei. Karl Geiger wurde Siebter. In der Gesamtwertung der Tournee führt der Doppelsieger von Oberstdorf und Garmisch, Kobayashi, vor dem dritten Springen am Dienstag in Innsbruck deutlich vor Marius Lindvik aus Norwegen und Lovro Kos aus Slowenien. Kobayashi übernahm außerdem das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters von Geiger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 17:00 Uhr