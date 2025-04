Koalitionsvertrag legt Schwerpunkt auf Wirtschaftswachstum

Union und SPD haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt: In dem Papier steht, dass vor allem das Wirtschaftswachstum Priorität haben soll. Dafür wollen sie unter anderem die Unternehmenssteuer senken. Eine weitere Entlastung für Firmen soll die Senkung der Stromsteuer sein. Auch Bürokratieabbau soll helfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Beispielsweise soll es künftig möglich sein, in 24 Stunden ein Unternehmen zu gründen. Mit den USA streben Union und SPD ein Freihandelsabkommen an. In nächster Zeit soll aber zunächst der Handelskonflikt abgewendet werden. Die Koalitionsparteien heben Deutschland außerdem als Automobilstandort hervor. In dieser aktuell schwierigen Situation für die Automobilbranche stellen Union und SPD Kaufanreize für E-Autos in Aussicht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 20:00 Uhr