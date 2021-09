Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt wird unterzeichnet

Aktionswoche soll Schwung in die Corona-Impfkampagne bringen

Berlin: Um wieder mehr Schwung in die Impfkampagne zu bringen, startet heute eine bundesweite Aktionswoche. Dabei können sich die Menschen auch an ungewöhnlichen Orten immunisieren lassen, beispielsweise auf Spielplätzen, in der Straßenbahn und in Moscheen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Prominente aus Kunst, Kultur und Sport dazu aufgerufen, sich klar zur Impfung zu bekennen und die Bürger dazu zu animieren. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut wieder leicht auf 81,9 gestiegen. Es ist das erste Mal seit mehreren Tagen, dass die Inzidenz wieder höher geworden ist.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.09.2021 10:15 Uhr