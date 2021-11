Koalitionsvertrag: Ampel setzt auf Mindestlohn und mehr Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 24.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Monate nach der Wahl ist der Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung unter Dach und Fach: SPD, Grüne und FDP haben ihn am Nachmittag vor der Presse vorgestellt. Die Ampel-Koalition plant unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde, einen Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 80 Prozent und deutlich mehr Investitionen in die Digitalisierung und den Wohnungsbau. Zugleich soll die Schuldenbremse ab 2023 wieder eingehalten werden. Die Mietpreisbremse wird den Plänen zufolge verlängert und gleichzeitig verschärft. Außerdem soll Cannabis für Erwachsene künftig in lizenzierten Geschäften erhältlich sein, das Mindestalter für die Teilnahme an Bundestagswahlen wird von 18 auf 16 Jahre gesenkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2021 18:00 Uhr