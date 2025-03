Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD starten am Donnerstag

Auch die CDU hat der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt: Der Parteivorstand tat dies nach Angaben von CDU-Generalsekretär Linnemann einstimmig. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag beginnen und bis zum 23. März abgeschlossen werden. In Bezug auf die Grünen kündigte Linnemann noch für heute Gespräche an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 15:45 Uhr