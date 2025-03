Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD beginnen

Berlin: Beim Ringen um die Bildung einer neuen Bundesregierung geht es ab heute in die Details. In Berlin beginnen Union und SPD mit den Koalitionsverhandlungen. Dazu wurden 16 Arbeitsgruppen eingesetzt, die aus jeweils 16 Vertretern von CDU, CSU und SPD bestehen. Insgesamt sollen 256 Politiker aus Bund, Ländern und dem Europaparlament über die Inhalte eines schwarz-roten Regierungsprogramms beraten. Der CDU-Vorsitzende und mögliche Kanzler Merz will, dass die neue Regierung möglichst bis Ostern steht, also bis Mitte April. Die Spitzen von Union und SPD haben den Mitgliedern der Arbeitsgruppen strenge Vorgaben zur Vertraulichkeit gemacht. Das geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus einer entsprechenden Handreichung hervor. Darin heißt es demnach unter anderem: keine Statements, keine Pressekonferenzen, keine Kommunikation von Zwischenergebnissen, keine Selfies.

