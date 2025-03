Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen weiter

Berin: Heute gehen in der SPD-Zentrale die Verhandlungen der Spitzengruppe von CDU, SPD und CSU über die Bildung einer neuen Bundesregierung weiter. Auf der Tagesordnung steht weiterhin das Thema Finanzen. CDU-Chef Merz sagte vorab, es sei klar, dass umfassend gespart werden müsse. Auch SPD-Chefin Esken betonte, die Mittel seien begrenzt. Zudem soll festgelegt werden, wie man noch strittige Themen besprechen will. Die Verhandlungen sollen am Sonntag ruhen und dann kommende Woche in der CDU-Zentrale fortgesetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 21:00 Uhr