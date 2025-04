Koalitionsverhandlungen stehen offenbar kurz vor dem Abschluss

In Berlin verdichten sich immer mehr die Anzeichen dafür, dass die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD kurz vor dem Abschluss stehen. Auf der Zielgerade geht es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nicht nur um die besonders umstrittene Steuerpolitik, sondern auch darum, wer welchen Ministerposten bekommt. Haben die sogenannten Hauptverhandler den ganzen Tag über in wechselnder Besetzung beraten, so sitzen dem Vernehmen nach seit dem späten Nachmittag nur noch die Chefs von CDU, CSU und SPD zusammen. Zu hören ist, dass die Ergebnisse am Vormittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden sollen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.04.2025 21:00 Uhr