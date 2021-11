Koalitionsverhandlungen sollen am Montag weiter gehen

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP sollen am Montag in die nächste Runde gehen. Dann kommt eine Gruppe aus Spitzenvertretern zusammen, um die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu besprechen. Zuvor sind die Generalsekretäre am Zug. Sie sollen die Papiere der Arbeitsgruppen zusammenführen. Laut Medieninformationen gibt es noch eine Reihe offener Fragen für die Hauptverhandler. SPD und FDP äußerten sich aber zuversichtlich, dass die Koalitionsgespräche wie geplant bis zur zweiten Dezemberwochen abgeschlossen werden. SPD-Chef Walter-Borjans sagte in einem Zeitungsinterview, man sei auf einem guten Weg.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.11.2021 12:45 Uhr