Koalitionsverhandlungen in Österreich waren offenbar erfolgreich

Die Neue Koalition in Österreich steht: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich nach eigenen Angaben im zweiten Anlauf doch noch auf ein Regierungsbündnis geeinigt. Der Koalitionsvertrag soll demnach heute noch vorgestellt werden. Schon am Montag könnte die neue Regierung damit vereidigt werden. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ waren an Personalfragen gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2025 09:15 Uhr