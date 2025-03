Koalitionsverhandlungen haben begonnen

In Berlin haben Vertreter von CDU, CSU und SPD die Koalitionsverhandlungen über eine neue Regierung eröffnet. Zehn Tage haben sich die möglichen Regierungspartner gegeben, um über so strittige Themen wie Migration, Bundeshaushalt und Rente zu beraten. Grundlage der Verhandlungen ist ein Papier, das die Ergebnisse der Sondierungen der drei Parteien auf elf Seiten zusammenfasst. 256 Politiker aus Bund, Ländern und dem Europaparlament sollen, in 16 Gruppen eingeteilt, Vorschläge erarbeiten. CDU-Chef Merz will bis Ostern eine neue Bundesregierung bilden

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2025 02:00 Uhr